В Хабаровске перед субботником проведут спортивную разминку ФОТО: Арена «Ерофей»

В Хабаровске перед субботником хоккеисты проведут спортивную разминку. Так начнется уборка на арене «Ерофей» 26 сентября. Начало мероприятия в 11:00. Участники соберутся на «Ерофее» со стороны реки. В качестве ориентира послужит музыка, под которую и будут разминаться горожане. После этого собравшимся раздадут перчатки и мусорные мешки. Об этом сообщили в администрации арены.

Особое внимание во время субботника уделят дамбе. Когда уборка закончится, всем участникам вручат билеты на каток и вкуснейший кофе или чай от флагмана фуд-корта Ерофея. Информация по участию в уборке по телефону администратора арены «Ерофей»: (4212) 61-14-14.

Напомним, в краевой столице проходит месячник санитарной чистки. Ранее мероприятия по уборке в городе откладывали из-за пандемии.