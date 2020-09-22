Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора Еврейской автономии Фото: Правительство ЕАО

Ростислав Гольдштейн вступил в должность губернатора Еврейской автономии. Церемония инаугурации состоялась в большом актовом зале правительства региона. Избранный глава области принес присягу на верность жителям области и Уставу ЕАО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, выборы главы региона прошли 13 сентября. По итогам голосования победил Ростислав Гольдштейн, набравший 82,5 процента голосов. В свою очередь избранный губернатор отметил, что в планах властей развитие Дальнего Востока и Еврейской автономной области. Он подчеркнул, что надо двигаться дальше и не снижать темп, навести порядок на территории. Призвал коллег слышать людей и работать для людей.

Напомним, 12 декабря 2019 года ушел в отставку Александр Левинталь, ранее занимавший пост губернатора ЕАО. Его сменил Ростислав Гольдштейн, который до сегодняшнего дня был исполняющим обязанности главы.