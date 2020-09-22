В Хабаровском крае ищут одновременно четырех пропавших людей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае ищут одновременно четырех пропавших людей. Известно, что поисковые операции проходят в Комсомольском и Солнечном районах. Так, 19 сентября в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об исчезновении мужчины 1959 года рождения. Он пропал при опрокидывании лодки на реке Амгунь Солнечного района.

- На следующий день, 20 сентября, сообщили о пропаже еще трех человек. Мужчины 1983-1984 годов рождения находились в пластиковой лодке в районе поселка Пивань. Предположительно плавсредство перевернулось. Позже его нашли на берегу реки Амур в районе «Площадка» Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что по обоим поисковым мероприятиям спасатели, сотрудники полиции и волонтеры, по данным на 21 сентября, обследовали пять километров береговой линии и русла реки Амгунь. Также осмотрели 25 километров береговой линии и русла реки Амур. Поиски результата не дали и пока продолжаются.