В центре Хабаровска на видео попал фонтан из кипятка посреди дороги

В центре Хабаровска на видео попал фонтан из кипятка Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

В центре Хабаровска образовался фонтан кипятка. Прорыв, которого не ждали, случился в районе улиц Запарина- Советская. Коммунальный инцидент сняли на видео проезжающие мимо автолюбители. Автор ролика рассказал, что на момент съемки на улице образовалось болото. На кадрах видно, как по дороге стекают потоки мутной воды, от которой идет пар.

Время спустя на место происшествия прибыла бригада «Хабаровских тепловых сетей». Специалисты провели необходимые работы, потоп удалось остановить.

Как сообщил информированный источник, на данный момент перекрыли подачу ресурса на водоводе диаметром один метр. Ждут, когда вола уйдет из колодцев, чтобы точно установить место порыва. Возможно, придется перекапывать улицу Запарина или даже весь перекресток с Советской.