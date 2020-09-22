В Хабаровске мэтр Юрий Тихонов отметил 80-летие ФОТО: Хабаровский музыкальный театр

В Хабаровске мэтр Юрий Тихонов 21 сентября отметил 80-летие. Солист Хабаровского музыкального театра, народный артист Хабаровского края, Заслуженный артист России принимал поздравления от коллег по цеху и близких.

- Юрий Иванович служит сцене Хабаровского музыкального театра более 50 лет. Он признанный мастер сцены с широким диапазоном творческих возможностей и высокой профессиональной культурой, - отмечают в Хабаровском музыкальном театре.

Среди ролей Юрия Тихонова - Бони, Ферри («Сильва»), Фальк, Эдвин («Летучая мышь»), Назар Дума («Свадьба в Малиновке»), Маркер («Женихи»), Мурзук («Жирофле-Жирофля»), Пали Рач («Король скрипачей») и другие. Зрители помнят каждое его преображение.

В столь знаменательный день коллеги, друзья и близкие желают мэтру благополучия и счастья. Редакция «КП»-Хабаровск» присоединяется к поздравлениям.