Депутаты краевого парламента встретились с главами поселений Советско-Гаванского района Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В рамках Дня Законодательной думы Хабаровского края в Советско-Гаванском муниципальном районе прошла встреча депутатов краевого парламента с главами поселений района.

На встрече присутствовали председатель думы Ирина Зикунова, представители профильных комитетов регионального парламента Александр Бруско, Игорь Гудин, Виктор Лопатин, Кирилл Цмакалов, Сергей Лобанов и Виктор Шохин.

Главы поселений поднимали целый ряд актуальных для района вопросов, среди них - тарифы на топливо и тепло, аварийное жилье, сложности с передачей в пользование незанятого жилья, а также имущества Министерства обороны Российской Федерации, обслуживание дорог и многие другие.

- Удаленность влияет на выполнение полномочий, связанных с благоустройством. Доставка любых строительных материалов из Хабаровска с учетом расстояния значительно удорожает их. Соответственно, это отражается на стоимости того, что мы делаем для населения. Стоимость тонны асфальта нам обходится примерно в девять тысяч рублей, в Хабаровске цена - 3,5 тысячи рублей. Это вызывает массу затруднений в выполнении всевозможных программ и реализации федеральных, краевых, местных проектов. К примеру, элементарный ремонт дорог, - отметила глава рабочего поселка Заветы Ильича Лариса Гормакова.

Затрагивали присутствующие и вопросы социальной инфраструктуры Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Задавали вопросы и по решению проблемы содержания безнадзорных животных, с которой сталкиваются многие районы в крае. Практически у всех возникают сложности в реализации действующего законодательства и нет возможности создать даже элементарный приют в виду ограниченности бюджета. Проблема стоит остро. К примеру, в Заветах Ильича в 2019 году было 42 покусанных ребенка.

Как пояснил председатель постоянного комитета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бруско, этой проблеме депутаты уделяют значительную часть своей работы.

- Папка начиналась с одного листочка. Сейчас это тома, которые я называю «Война и мир», где все скомпоновано по полочкам. Проблема сложная, но постепенно мы движемся к ее решению. Главное встречаться и все обсуждать, а не пытаться сбросить с себя ответственность. Этот вопрос у депутатов на особом контроле. Поступали предложения по изменению законодательства, по изменению расчета, чтобы было экономически целесообразно заходить подрядчикам в сельские местности, а не только в крупные города, предложения по установке модульных приютов и так далее. Все варианты мы прорабатываем. Совместными усилиями с органами исполнительной власти, правительством Хабаровского края надеемся прийти к разрешению этого сложного вопроса, - отметил Александр Бруско.

Ирина Зикунова добавила, что прорабатывался также вопрос передачи данных полномочий с муниципального уровня на краевой, но эта инициатива не нашла поддержки.

- Законопроект думой не принят, потому что из-за большой рассредоточенности населенных пунктов края проблематично делать некую единую структуру общекраевого характера, которая займется решением этих вопросов. Проведено не одно совещание с ветеринарами и зоозащитниками. Наши надежды на данном этапе состоят в том, чтобы финансирование в этой сфере было увеличено и появились возможности осуществлять полномочия на более цивилизованном уровне, - сказала председатель думы.

Также сейчас прорабатывается идея создания межрайонных приютов вблизи населенных пунктов, которые находятся рядом друг с другом.

Затрагивали присутствующие и вопросы социальной инфраструктуры. К примеру, в рабочем поселке Заветы Ильича закрыли Краевой центр молодежных инициатив «Западный» из-за того, что его признали опасным после пожара на Холдоми. Этот объект был центром притяжения молодежи, где занимались патриотическим воспитанием ребят и была возможность освоить парусный спорт. Вся деятельность на данный момент прекращена, сотрудники сокращены. Окончательное решение по объекту определит суд. Озвучить эту проблему депутатам просили сами родители.

Проработать и поставить на контроль вопрос о дальнейшей судьбе учреждения было поручено заместителю председателя постоянного комитета Законодательной думы Хабаровского края по вопросам социальной политики Сергею Лобанову.

Эти и многие другие озвученные проблемные вопросы включили в портфель поручений для депутатов краевого парламента.

- У меня сложились самые положительные впечатления о районе. Здесь есть большие приоритеты, есть и сложности. Самое главное - здесь необыкновенные и неравнодушные люди. Все мы очень обеспокоены тем обстоятельством, что есть отток жителей. В то же время мы понимаем, что нужно создавать комфортные условия для тех, кто остается жить и работать на Дальнем Востоке. Я признательна всем за откровенность и открытость. Законодательная дума седьмого созыва прошла становление в первый год своей работы, прошла определенную закалку, впереди у нас решение очень сложных вопросов. Мы получили отклик на нашу новую форму работы в районах, было непосредственное общение с главами, гражданами, с руководителями предприятий на местах. Благодаря таким встречам есть осведомленность о многих проблемах, которые нужно решать совместными усилиями, - подвела итоги выездного мероприятия в Советско-Гаванский район Ирина Зикунова.

Главы поселений также поделились положительными впечатлениями, отметив информированность депутатов думы в самых разных сферах жизни края, и выразили надежду на помощь в решении поставленных вопросов.