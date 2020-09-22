В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами ФОТО: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае перевернулся автобус с пассажирами. По предварительной информации, инцидент случился сегодня днем, 22 сентября, в Ульчском районе на выезде из поселка Решающий. Общественный транспорт двигался по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре, однако в пути опрокинулся. В салоне находились пассажиры.

- На месте происшествия уже работает прокурор Ульчского района Константин Савин. Во время проверки инцидента предстоит выяснить обстоятельства случившегося, узнать точное количество пострадавших. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим также, что по неуточненным данным в салоне находились 45 человек. Из них восемь пострадали.