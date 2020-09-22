Следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проводят проверку по факту ДТП с автобусом в Хабаровском крае. Происшествие случилось сегодня, 22 сентября, на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре. По предварительной информации, общественный транспорт во время движения съехал в кювет на выезде из поселка Решающий в Ульчском районе и опрокинулся. По предварительным данным, несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

- Следователям, работающим сейчас на месте происшествия, предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку действиям (бездействию) руководства пассажирского автотранспортного предприятия на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренных статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу проверки правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на месте аварии также работают сотрудники прокуратуры Ульчского района.