В Хабаровске в связи с ремонтом теплосети перекроют часть улицы Воронежской Фото: Евгения МОЛОТОВА

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о проведении ремонтных работ на тепловых трассах города Хабаровска. Так, при проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность на тепломагистрали зоны Хабаровской ТЭЦ-3 было выявлено повреждение на участке ТМ-32 под дорожным полотном проезжей части в районе улицы Воронежская, 69.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ на данном участке в период с 22:00 25 сентября по 22:00 27 сентября будет перекрыто движение для всех видов транспорта по улице Воронежской в районе Воронежская, 69. Объезд возможен по улицам Совхозная и Николаевская.

Отключение горячего водоснабжения производиться не будет. Информацию о ремонтной кампании 2020 года, проводимой в городе Хабаровске, можно узнать, позвонив в диспетчерскую службу ХТС по телефону: (4212) 36-35-16. Все ремонтные работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.