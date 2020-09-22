Россельхозбанк повысит кэшбэк для новых пользователей «Своей» карты системы Mastercard

В рамках специального предложения максимальный кэшбэк для таких клиентов повысится до 16%.

Согласно условиям специального предложения клиенты банка, оформившие «Свою» карту в период действия акции, смогут получать дополнительно к бонусным баллам программы лояльности «Урожай», указанным в тарифном плане, по одному баллу за каждые потраченные 100 рублей. С учетом того, что по «Своей» карте предусмотрено начисление до 15% кэшбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай», суммарное количество бонусов увеличится до 16%.

- Сегодня Россельхозбанк - один из самых близких к потребителю банков, 70% наших отделений - в малых городах и сельских населенных пунктах. Нашим клиентам мы стараемся предложить максимально выгодные условия обслуживания и ставки по кредитным продуктам. Повышенный до 16% кэшбэк - одно из лучших на рынке предложений. Уверена, что оно будет востребованным нашими клиентами, - прокомментировала руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Акция продлится два месяца - с 1 сентября по 31 октября 2020 года включительно. Максимальное вознаграждение в рамках акции составит пять тысяч бонусных баллов. Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить на сайте Россельхозбанка.

Напомним, в августе 2020 года Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «Своя карта», предлагающий дополнительные преимущества для клиентов. «Своя» карта полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена.