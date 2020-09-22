В Хабаровске почтовые отделения работают по выходным Фото: Почта России

В субботу и воскресенье обслуживание клиентов с 9:00 до 21:00 часов проводится в почтовых отделениях 680017 (улица Лермонтова, 51), 680031 (улица Карла Маркса, 143Г), 680042 (улица Шелеста, 112). В выходные дни отделение Почты России 680021 на Ленинградском переулке, 13 работает с клиентами с 8:00 до 20:00 часов, с 9:00 до 18:00 часов открыто центральное почтовое отделение 680000 и еще 19 почтовых отделений в каждом районе Хабаровска. Узнать актуальный график работы отделений Почты России можно на официальном сайте pochta.ru и в мобильном приложении компании.

- Перевод городских почтовых отделений на комфортный для клиентов график работы - это важный шаг на пути повышения качества обслуживания. Люди получают возможность планировать свое время с учетом занятости в рабочие дни, - отметила заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» АО «Почта России» Елена Шандова.

Напомним, почтовые отделения перешли на удлиненный режим работы в июне этого года. Кроме этого обслуживаться в почтовых отделениях теперь можно по предварительной записи. Выбрать удобное время посещения и обслуживания по всем видам услуг можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России не менее чем за один час до планируемого визита.