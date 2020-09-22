Названа вероятная причина аварии с автобусом возле поселка Решающий в Хабаровском крае

Погибших нет, но много пострадавших. Скриншот видео

Днем, 22 сентября, на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус, в котором было 44 пассажира и водитель. Травмы разной степени тяжести получили все находившиеся в салоне. Люди доставлены в больницу села Циммермановка.

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, в своем телеграм-канале выложил пост, в котором назвал предположительную причину аварии.

- По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением, - сообщил глава края.

Решается вопрос о госпитализации всех пострадавших в лечебные учреждения Хабаровска.