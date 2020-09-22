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Общество

Названа вероятная причина аварии с автобусом возле поселка Решающий в Хабаровском крае

Общественный транспорт перевернулся на дороге между Селихино и Николаевском-на-Амуре
Ксения ТУРТЫГИНА
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Погибших нет, но много пострадавших. Скриншот видео

Погибших нет, но много пострадавших. Скриншот видео

Днем, 22 сентября, на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре перевернулся пассажирский автобус, в котором было 44 пассажира и водитель. Травмы разной степени тяжести получили все находившиеся в салоне. Люди доставлены в больницу села Циммермановка.

Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, в своем телеграм-канале выложил пост, в котором назвал предположительную причину аварии.

- По предварительной информации, инцидент произошел из-за того, что водитель не справился с управлением, - сообщил глава края.

Решается вопрос о госпитализации всех пострадавших в лечебные учреждения Хабаровска.

Глава края взял инцидент под личный контроль

Глава края взял инцидент под личный контроль

Рейсовый автобус перевернулся в Ульчском районе Хабаровского края