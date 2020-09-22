Пострадавших в аварии с рейсовым автобусом возле поселка Решающий везут в Хабаровск

Первый вертолет, вылетевший за пострадавшими, уже приземлился в Хабаровске. Фото: МЧС по Хабаровскому краю

Первый вертолёт санавиации вылетел в Хабаровск с места аварии, сообщили в краевом минздраве и центре медицины катастроф по ДТП в Ульчском районе.

Расчётное время прибытия в город 20 часов 30 минут. Известно, что борт везет шесть наиболее тяжело пострадавших: у людей черепно-мозговые и спинальные травмы. Всех доставят в краевую клиническую больницу №2.

- Ещё тринадцать человек находятся под наблюдением врачей в больнице Циммермановки (ближайшее к месту аварии село в Ульчском районе - прим. ред.), - уточнили в пресс-службе минздрава Хабаровского края. - За ними направлен вертолёт Ми-26 МЧС России с двумя медицинскими бригадами на борту.

По графику второй борт должен прилететь в Хабаровск ближе к полуночи. В больнице полностью готовы к приему пациентов, созданы дежурные бригады, при необходимости будут организованы консилиумы с коллегами.

Напомним, днем 22 сентября поступило сообщение о том, что в районе поселка Решающий Ульчского района на автодороге Селихино - Николаевск-на-Амуре перевернулся рейсовый междугородний автобус. На момент прибытия спасателей автобус лежал на боку. В нем было 45 человек, пострадали в той или иной степени все, включая водителя. Всем пострадавшим незамедлительно начали оказывать медицинскую помощь.