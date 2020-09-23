Обстановка в Хабаровском крае на 23 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 23 сентября, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +8 +10, днем +14 +16, ветер восточный 3-8 м/с. На юге края местами небольшой кратковременный дождь, ночью +5 +11, днем +13 +20, ветер восточный 3-8 м/с. В центральных районах местами небольшие кратковременные дожди (Комсомольский, Солнечный, Амурский - без осадков), ночью +2 +9, днем +13 +20, ветер северный, северо-восточный 3-10 м/с. На севере региона без существенных осадков, ночью 0 +8, днем +11 +19, ветер северный, северо-восточный 3-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в регионе общее число заражений коронавирусом 11519. Из них излечившихся 9236.