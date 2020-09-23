В Хабаровском крае на водителя опрокинувшегося автобуса завели уголовное дело Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровском крае на водителя опрокинувшегося автобуса завели уголовное дело. Напомним, происшествие случилось вчера днем, 22 сентября, на трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре. Машина съехала в кювет и перевернулась в районе поселка Решающий Ульчского района. В салоне на тот момент находились 44 человека. Из них 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести. У некоторых пассажиров тяжелые травмы.

- За рулем автобуса находился мужчина 1964 года рождения. Междугородний транспорт двигался по грунтовой дороге со стороны села Богородского в сторону Хабаровска. По предварительной информации, мужчина неверно выбрал скорость движения автобуса, не справился с управлением. Как результат, допустил съезд с дороги в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.