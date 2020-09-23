Маршрут «Амурск-Мылки» возобновили в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Маршрут «Амурск-Мылки» возобновили в Хабаровском крае. На такой шаг транспортники пошли из-за многочисленных просьб местных жителей. В рейс выходит автобус №103. Он довозит пассажиров в оба населенных пункта. В будние дни автобус совершает восемь рейсов, а в выходные шесть.

- Ранее маршрут оценивали как нецелесообразный. Однако пассажиры заявляли обратное. В сентябре собираются просчитать пассажиропоток на добавленные рейсы на 9:40 (10:25 со станции Мылки) и на 18:20 (19:05 со станции Мылки). Это необходимо, чтобы убедиться в необходимости рейсов, - рассказали в администрации Амурского района.

Отметим также, что из-за паводка временно организовали речные пассажирские рейсы по Амуру. Большая вода подтопила автодороги между Амурском и селом Омми, между Омми и Эльбаном. Из Амурска в Омми по понедельникам и пятницам курсируют речные трамваи.