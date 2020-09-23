Житель Хабаровского края погиб в аварии между Иркутском и Тулуном Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Хабаровского края погиб в аварии между Иркутском и Тулуном. По предварительной информации, происшествие случилось на автодороге «Сибирь» в Куйтунском районе. Машина Kia Bongo двигалась со стороны Иркутска по направлению к Тулуну.

- Наиболее вероятная версия случившегося - 64-летний водитель не справился с управлением и наехал на дорожное металлическое ограждение. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи, - рассказали в пресс- службе УМВД России по Иркутской области. - Правоохранители пока выясняют обстоятельства случившегося.

Автолюбителей призывают соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными при управлении автомобилем. Пожалуйста, не нарушайте скоростной режим, не садитесь за руль, если выпили спиртного, не передавайте управление машиной лицам, не имеющим водительского удостоверения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.