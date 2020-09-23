Коронавирус почти отступил, ОРВИ набирает обороты в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и медики на этот счет практически спокойны. Опасения сейчас у врачей вызывает ОРВИ. За минувшую неделю в городе зарегистрировали 4985 случаев заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией. Это на 929 фактов больше, чем за предыдущую неделю.

- Превышение эпидпорога наблюдается уже третью неделю. Рост заболеваемости фиксируют среди всех возрастных групп населения, но среди детей 7-14 лет эпидпорог превышен на 97,5%, а среди взрослых - на 49,9%, - сообщила Юлия Журавлева, заместитель начальника городского управления по физической культуре, спорту и здравоохранению.

Медики прогнозируют всплеск заболеваний гриппом. Однако, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, горожане не спешат ставить прививки. Напомним, вакцинация началась 1 сентября. Прививают граждан трехвалентной вакциной «Совигрипп».