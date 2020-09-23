Обстановка в Хабаровске 23 сентября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 23 сентября 2020 года, в Хабаровске нет отключений холодной воды. Без горячей воды остались потребители на улице Подгаева. Причина отключений - испытания трубопроводов и техническое обслуживание оборудования котельной «Волочаевская». Подачу ресурса ограничили до 26 сентября 2020 года.

До вечера 23 сентября не будет воды в домах, расположенных в зоне обслуживания ХТЭЦ №2, в связи с гидравлическими испытаниями. Без горячей воды остаются 638 жилых домов, 60 детских садов и учебных заведений, 21 медицинское учреждение.

- Сегодня проведут дорожные работы на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, Суворова, а также в переулке Смены и на проезде Демьяна Бедного, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 45 жителей Хабаровска.