Уровень газификации сел в Хабаровском крае планируется увеличить почти в семь раз к 2026 году

Хабаровск. ФОТО: РИА "Новости"

Согласно программе инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 5,49 миллиарда рублей - это в 3,2 раза превышает уровень вложений в 2016-2020 годах.

Компания планирует строительство 14 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 167,4 километра, сооружение 9,3 километра газопроводов-отводов и шести газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 20 населенных пунктов в Амурском, Бикинском, Комсомольском, Ульчском и Хабаровском районах, а также перспективных промышленных потребителей - горно-обогатительного комбината в Нанайском районе и ТЭЦ-4 в Хабаровске. Правительство региона, в свою очередь, обеспечит строительство 276 километров внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 20,6 тысячи домовладений, 23 котельных и предприятий.

В настоящее время «Газпром» и Хабаровский край реализуют программу развития газоснабжения и газификации в 2016-2020 годах. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 19,5%. Планируется, что в результате реализации новой программы показатель будет увеличен до 24%. В том числе в сельской местности вырастет почти в 6,8 раза - до 21,9%.