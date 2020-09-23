В Хабаровском крае два пассажира опрокинувшегося автобуса в реанимации Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Хабаровском крае два пассажира опрокинувшегося автобуса остаются в реанимации по медицинским показаниям. Под наблюдением врачей краевой больницы №2 находятся в общей сложности 12 человек, девять человек отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что санбортами в Хабаровск доставили 17 человек. Еще четыре человека самостоятельно обратились за медпомощью в ККБ №2, хотя предварительно отказывались от госпитализации и решили сами добираться до Хабаровска. Одного такого пациента бригада скорой помощи доставила с автовокзала поздно ночью.

Напомним, авария случилась накануне, 22 сентября, в районе поселка Решающий Ульчского района. Рейсовый автобус двигался по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре, съехал в кювет и перевернулся. В салоне на тот момент находились 44 человека. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, водитель неверно выбрал скорость движения автобуса и не справился с управлением.