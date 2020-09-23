Быстрый мобильный интернет МегаФон добрался до самых маленьких сел ЕАО

Быстрый мобильный интернет стал доступен жителям еще 20 сел и поселков региона. В большинстве из них мобильная связь четвертого поколения появилась впервые.

В этом году основной акцент в программе развития сети LTE в Еврейской автономной области МегаФон сделал на небольших населенных пунктах, население которых зачастую не превышает тысячи человек. При этом география строительства новых объектов связи охватила все районы ЕАО - от села имени Тельмана, расположенного на границе с Хабаровским краем, до села Екатерино-Никольское на юго-западе региона. Рост скоростей мобильного интернета дает возможность пользоваться всеми возможностями всемирной сети - смотреть онлайн видео в высоком качестве, быстро загружать объемные файлы, использовать облачные сервисы для бизнеса и так далее. Все это теперь доступно жителям сел Благословенное и Полевое в Октябрьском районе, Дежнево и Кукелево в Ленинском районе, поселков Кульдур и Лондоко-Завод в Облученском районе и других населенных пунктов.

Помимо ввода новых базовых станций, оператор модернизировал ряд уже действующих объектов связи. Это позволило улучшить качество и увеличить скорость мобильного интернета в поселках Теплоозерск, Известковый и Бира в Облученском районе, поселке Приамурский в Смидовичском районе и селе Амурзет в Октябрьском районе.

- Мы изначально ставили себе задачу, чтобы доступ к современным телеком-услугам был не только у жителей городов и крупных поселков, но и небольших населенных пунктов, которых в Еврейской автономной области очень много, - отмечает Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения МегаФона. - А пандемия, с которой всем нам пришлось столкнуться в этом году, заставила актуализировать планы компании. Мы увеличили инвестиции и ускорили темпы строительства и модернизации сети в ЕАО, потому что понимали: в период самоизоляции быстрый и надежный доступ в интернет жизненно необходим жителям области, в том числе школьникам.

Недавно международная компания Ookla вновь подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. В Еврейской автономной области во втором квартале 2020 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 28,58 Мбит/с. Это лучший результат среди операторов мобильной связи в ЕАО.