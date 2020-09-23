Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Быстрый мобильный интернет МегаФон добрался до самых маленьких сел ЕАО

Оператор расширил покрытие сетисвязи стандарта LTE во всех пяти районах Еврейской автономной области
Евгения МОЛОТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Быстрый мобильный интернет МегаФон добрался до самых маленьких сел ЕАО

Быстрый мобильный интернет МегаФон добрался до самых маленьких сел ЕАО

Быстрый мобильный интернет стал доступен жителям еще 20 сел и поселков региона. В большинстве из них мобильная связь четвертого поколения появилась впервые.

В этом году основной акцент в программе развития сети LTE в Еврейской автономной области МегаФон сделал на небольших населенных пунктах, население которых зачастую не превышает тысячи человек. При этом география строительства новых объектов связи охватила все районы ЕАО - от села имени Тельмана, расположенного на границе с Хабаровским краем, до села Екатерино-Никольское на юго-западе региона. Рост скоростей мобильного интернета дает возможность пользоваться всеми возможностями всемирной сети - смотреть онлайн видео в высоком качестве, быстро загружать объемные файлы, использовать облачные сервисы для бизнеса и так далее. Все это теперь доступно жителям сел Благословенное и Полевое в Октябрьском районе, Дежнево и Кукелево в Ленинском районе, поселков Кульдур и Лондоко-Завод в Облученском районе и других населенных пунктов.

Помимо ввода новых базовых станций, оператор модернизировал ряд уже действующих объектов связи. Это позволило улучшить качество и увеличить скорость мобильного интернета в поселках Теплоозерск, Известковый и Бира в Облученском районе, поселке Приамурский в Смидовичском районе и селе Амурзет в Октябрьском районе.

- Мы изначально ставили себе задачу, чтобы доступ к современным телеком-услугам был не только у жителей городов и крупных поселков, но и небольших населенных пунктов, которых в Еврейской автономной области очень много, - отмечает Денис Трофимчук, директор хабаровского отделения МегаФона. - А пандемия, с которой всем нам пришлось столкнуться в этом году, заставила актуализировать планы компании. Мы увеличили инвестиции и ускорили темпы строительства и модернизации сети в ЕАО, потому что понимали: в период самоизоляции быстрый и надежный доступ в интернет жизненно необходим жителям области, в том числе школьникам.

Недавно международная компания Ookla вновь подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. В Еврейской автономной области во втором квартале 2020 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 28,58 Мбит/с. Это лучший результат среди операторов мобильной связи в ЕАО.