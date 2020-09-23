В Хабаровске создадут проект реконструкции «Тургеневской лестницы» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске создадут проект реконструкции «Тургеневской лестницы». Сейчас разрабатывают техзадание. К слову, творческая молодежь уже озвучила свои предложения. Идеи намерены также использовать в ремонте этого объекта.

- Из лестницы можно сделать достопримечательность города. Необходимо обобщить все имеющиеся у нас материалы, разработать техническое задание и с начала 2021 года уже приступить к проектированию, - поручил мэр Сергей Кравчук городскому департаменту архитектуры.

В техническое задание включат набор базовых характеристик, которые должен учитывать разработчик. Среди основных: доступность лестницы для маломобильных граждан, обустройство системы водоотвода, использование современных строительных материалов.

Напомним, вопрос реконструкции лестницы обсуждают с 2016 года. Однако пока не было единого решения, какой она должна стать.