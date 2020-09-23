Уровень Амура у Хабаровска 23 сентября 2020 года снижается Фото: Борис КОКУРИН

По данным на утро 23 сентября 2020 года, уровень Амура в Хабаровске опустился до отметки в 611 сантиметров. На сегодняшний день гребень амурского паводка смещается на участке сел Елабуга - Троицкое.

- Вода прибывает в Нанайском, Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах. Амур «подрастает» на 3-20 сантиметров в сутки. Кроме того, от села Ленинское в ЕАО до села Малмыж в Хабаровском крае вода стоит в пределах отметок опасного явления, ниже до села Мариинское уровни воды выше отметок категории неблагоприятного явления на 27-145 сантиметров. На остальных реках преобладает тенденция спада, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Внимание жителей обращают на то, что в Нанайском районе у села Малмыж сегодня уровень воды достиг отметки опасного явления в 560 сантиметров, в Комсомольском районе у Комсомольска-на-Амуре достижение отметки опасного явления 650 сантиметров ожидается 26-27 сентября.