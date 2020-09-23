В Хабаровске была погоня с перестрелкой Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

В Хабаровске в минувшие сутки, 22 сентября, случилась самая настоящая погоня с перестрелкой. События развивались, как в боевике. По предварительной информации, злоумышленники сначала рванули из центра города в Южный, а затем вернулись в центр. Так нарушители и преследователи успели сделать пару кругов. Задержать их смогли на улице Ленина. Со слов очевидцев, прозвучали пять выстрелов.

- Также сообщалось о том, что машина Toyota Cresta, на которой злоумышленники уходили от преследования, протаранила по пути автомобиль и микроавтобус. На улицу Ленина, где и задержали горе -водителя, иномарка приехала уже с дырками от пуль. Один из патронов попал в радиатор, хотя преследователи стреляли по колесам. К слову, разрешение на применение оружия полицейские запросили ориентировочно после столкновения иномарки с первой машиной.