Паводок миновал Хабаровск, но часть территорий остаются подтопленными Фото: Борис КОКУРИН

Паводок миновал Хабаровск, но часть территорий остается подтопленными. Насосы пока отключать не собираются. По прогнозам гидрологов, в ближайшие два дня уровень воды в реке Амур будет и дальше снижаться. На сегодняшний день вода все еще выше отметки опасного явления.

- Пока проблемным подтопленным участком остается микрорайон «Красная речка». Огороды и погреба там подтоплены более чем в 40 домах частного сектора. Постройки расположены на улицах Приемной, Вилюйской, Олюторской, Гомельской, Архариской, Барнаульской, Гомельской и других. Жильцы этих домов самостоятельно спасли свое имущество и отказались от эвакуации, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также подтоплены нежилые дома №№1, 1Б и 2 по улице Богачева, участки автодорог по улицам Штормовая и Правобережная, но уровень воды на них заметно снизился, ее откачка продолжается. Напомним, в краевой столице продолжает действовать режим ЧС, введенный с 8 сентября.