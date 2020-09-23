В Хабаровском крае пройдут состязания юных авиамоделистов ФОТО: Минобр Хабаровского края

В Хабаровском крае с 23 по 27 сентября пройдут состязания юных авиамоделистов. Участвовать в них будут 40 школьников из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они продемонстрируют мастерство управления небольшими самолетами, оснащенными двигателями внутреннего сгорания или электрическими двигателями.

- Победителей будут выбирать в четырех номинациях в возрастных категориях от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет, - рассказали в краевом министерстве образования и науки.

К слову, торжественное открытие фестиваля пройдет 23 сентября, начало в 11 часов утра. Первые полеты начнутся в 12:00 на летном поле ДОСААФ. Также 24-26 числа соревнования начнутся в 10:00, а церемония награждения пройдет 27 сентября в 11:00. При изменении погодных условий и иных случаях организаторы мероприятия вправе менять программу проведения соревнований. Более подробная информация о состязаниях на сайте министерства.