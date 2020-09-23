В Хабаровском крае начнется федеральная кампания «Внимание на дорогу!» ФОТО: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае начнется федеральная кампания «Внимание на дорогу!». Регион стал вторым из 15 субъектов, где реализуют масштабный социальный проект. Инициатива направлена на объединение усилий ради безопасности дорожного движения.

- В крае готовятся к приему гостей из экспертного центра «Движение безопасности». В планах провести более 250 мероприятий - семинары, тренинги, игровые механики, стендапы, а также опробовать новые форматы, - рассказали в краевом министерстве транспорта.

Участниками акции станут пешеходы, настоящие и будущие водители, дети в возрасте от шести до 14 лет, родители и педагоги. Самых активных отметят призами и подарками. К слову, в минтрансе работает межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Ее участники рассматривали вопросы детского травматизма на дорогах, перевозки детей и пассажирских перевозок, вырабатывали меры, направленные на снижение аварийности.