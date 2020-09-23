В Хабаровском крае компенсируют проезд школьников на дачи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае компенсируют проезд школьников на дачи. Льгота полагается детям из малоимущих семей. Деньги возвращают из расчета 20 поездок в месяц, совершенных с 1 мая по 15 сентября 2020 года. Получить компенсацию могут родители или иные законные представители школьников.

- Выплаты производят при условии, если земельные участки находятся у родителей или иных законных представителей школьников или членов семьи школьников в собственности, - прокомментировали в министерстве социальной защиты населения края.

По условиям возместить удастся стоимость не более двадцати поездок в месяц, совершенных на пригородном автомобильном и железнодорожном транспорте, а также на водном транспорте внутригородского и пригородного сообщений. Чтобы оформить выплату, надо до декабря (включительно) текущего года обратиться в центр соцподдержки по месту жительства, в МФЦ или через портал Госуслуг Хабаровского края. Список необходимых документов по ссылке.