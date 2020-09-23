Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 23 сентября 2020: лечатся 119 пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 23 сентября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 227 человек. Из них у 119 пациентов официально подтвержден коронавирус. За последние сутки выписали пять человек, госпитализировали шесть человек.

- В реанимационном отделении находятся восемь пациентов. У шести человек только подозревают заражение коронавирусом. Кроме того, лечение получают 102 пациента с внебольничной пневмонией. За последние сутки это заболевание диагностировали у 18 пациентов, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Амбулаторно лечатся 27 пациентов с ковидом. Из них семеро - это дети. Выписано по выздоровлению три человека. Жителей Города юности призывают соблюдать противоэпидемические правила. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку.