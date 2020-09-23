Инженерные сети начнут строить в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Инженерные сети начнут строить в микрорайоне «Ореховая сопка» в Хабаровске уже в этом году. Субсидию выделил мэрии минстрой Хабаровского края. Речь идет о сумме более 267 миллионов рублей, выделяемой из краевой казны, и около 5,4 миллиона рублей, выделяемых из муниципального бюджета.

- На эти деньги сделают ветку магистрального водопровода протяженностью более двух километров с трубами. Она протянется от улицы Воронежской до Совхозной. Нагрузка на сети составит 12661 кубометр воды в сутки, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отметили, что работы по прокладке сетей к «Ореховой сопке» ориентировочно продлятся 10-12 месяцев. К четвертому кварталу 2021 года собираются обеспечить эту территорию комплексного развития возможностью подключения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения.