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Житель Комсомольска предъявил полицейским «липовый» перелом руки

Так мужчина пытался доказать, что ему нанесли телесные повреждения
Александр ШТААЛЬ
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Житель Комсомольска предъявил полицейским «липовый» перелом руки

Житель Комсомольска предъявил полицейским «липовый» перелом руки

Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Комсомольска-на-Амуре предъявил полицейским «липовый» перелом руки. Так мужчина пытался доказать, что ему нанесли телесные повреждения. По предварительной информации, он обратился в полицию с заявлением, позже выяснилось, что это был ложный донос.

Сотрудники полиции установили, что противоправного деяния в отношении заявителя не совершалось. На самом деле был конфликт между заявителем и одним из жителей села. Заявление в полицию - это была своего рода месть.

- При этом мнимый пострадавший пытался в качестве подтверждения предъявить перелом руки, полученный им в быту в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в отношении мужчины расследуют уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос за совершение преступления», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

За такой проступок фигурант рискует лишиться свободы на срок до двух лет. На время разбирательств он будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

Криминал