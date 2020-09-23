Сборная Хабаровского края отличилась в нацфинале чемпионата «Молодые профессионалы» Фото: Правительство Хабаровского края

Сборная Хабаровского края отличилась в нацфинале чемпионата «Молодые профессионалы». Участники возвращаются домой с медалями. Так, Анастасия Бутарова получила «бронзу» в компетенции «Хлебопечение», а Захар Задорожный удостоился такой же награды в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники».

- Пять участников отметили наградами Medallion of Excellence, которую присваивают конкурсантам, набравшим не менее определенного количества баллов. Среди отличников Александр Безруков - лучший в компетенции «Поварское дело», Диана Булгакова с лучшим результатом в компетенции «Графический дизайн», Диана Курбацкая - в компетенции «Экспедирование грузов». Илья Гаязов и Диана Васечко отличились в компетенции «Инженерный дизайн CAD», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в следующем году нацфинал пройдет в Уфе.