В Хабаровском крае пассажиры опрокинувшегося автобуса отказались от лечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые сведения о пассажирах, пострадавших во время аварии в Ульчском районе. Напомним, рейсовый автобус двигался по трассе Селихино - Николаевск-на-Амуре, съехал в кювет и перевернулся. В салоне на тот момент находились 44 человека.

- Пока под наблюдением врачей остаются 12 человек. Из них двое в стабильно тяжелом состоянии в реанимационном отделении. В 12 часов дня в ККБ №2 прибыл автобус из Ульчского района с четырьмя участниками происшествия. Четверых пострадавших мужчин осмотрели врачи, - рассказали в региональном минздраве.

Отметим также, что одного пассажира госпитализировали с сотрясением мозга, еще один человек, не получивший травмы, будет наблюдаться по месту жительства амбулаторно. Двое пострадавших, имея достаточно серьезные повреждения, от госпитализации отказались. Им разъяснили все последствия такого решения, но мнения они не изменили и написали отказ.