Финский легионер хабаровского «СКА-Нефтяник» признан лучшим хоккеистом у себя на родине ФОТО: Павел Татарников

Финский легионер хабаровского «СКА-Нефтяника» признан лучшим хоккеистом у себя на родине. Таков итог сезона 2019-2020 годов. Результаты озвучили в Федерации хоккея с мячом Финляндии. К слову, Туомас Мяяття стал обладателем одного из престижных званий «Лучший хоккеист страны». К слову, ранее такого же титула его удостоили и в Швеции. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник».

До перехода в «СКА-Нефтяник» Туомас Мяяття в течение четырех лет выступал за шведский «Эдсбюн». Напомним, в составе команды он трижды становился чемпионом этой страны. К слову, 24-летний полузащитник Туомас Мяяття - представитель семейной династии игроков в бенди. Этим видом спорта занимаются и два его брата, выступающие в шведской элитсерии.

Специалисты отмечают, что специалист Мяяття обладает отличной техникой игры, проявляет незаурядные организаторские способности и, наконец, он отличный снайпер.