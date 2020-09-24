В Хабаровске составят реестр «пожилых» тополей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске составят реестр тополей старше 60 лет. Работу проведут с целью минимизировать риски их падения во дворах и на улицах во время непогоды. Напомним, во время последних двух циклонов в городе было повалено без малого 250 таких насаждений, а с начала текущего года - около пяти сотен.

- Из-за стихии ломаются именно тополя, еще иногда рушатся большие вязы. Падая, стволы и сучья выбивают окна в домах, рвут провода электропередачи, разбивают автомобили хабаровчан, мешают пешеходам и автомобилистам. По счастливой случайности никто из людей еще не пострадал, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все «пожилые» деревья ликвидируют, а на их месте высадят новые. К слову, от жилищных организаций, не желающих дожидаться прецедентов с падением деревьев, в муниципалитет поступило 433 заявления на выдачу разрешений для вырубки и омоложения зеленых насаждений на придомовых территориях. По этим обращениям выдали разрешения на снос и обрезку 3304 стволов.