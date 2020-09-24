Уровень Амура в Хабаровске опустился ниже отметки опасного явления Фото: Борис КОКУРИН

Уровень Амура в Хабаровске опустился ниже отметки опасного явления. По данным на час дня 24 сентября 2020 года, вода была на отметке в 598 сантиметров. Пойма подтоплена на 3,1 метра. Вода стабильно убывает. По прогнозам гидрологов, в ближайшие двое суток уровень Амура будет снижаться примерно на 15-20 сантиметров.

- Сейчас гребень амурского паводка проходит на участке сел Елабуга и Троицкое. Интенсивность подъема уровней воды на Амуре в Нанайском, Комсомольском, Ульчском и Николаевском районах в пределах 3-20 сантиметров в сутки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что на реке Уссури в пределах Хабаровского края отмечают спад уровня воды, у села Новосоветское вода в районе неблагоприятной отметки, пойма реки на участке Венюково-Новосоветское подтоплена на 0,6-1,8 метра.