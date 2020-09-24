Проект ремонта единственного проспекта в Хабаровске разработают в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

Проект капитального ремонта проспекта 60-летия Октября в Хабаровске разработают в 2021 году. Работы планируют провести в первую очередь на участке от улицы Большой до развязки вблизи Восточного шоссе. Это будет первый этап реконструкции автодороги.

- На участке дороги от улицы Карла Маркса до Восточного шоссе надо решить вопрос с выносом инженерных коммуникаций и восстановлением ливневки. Это невозможно сделать без проектно-изыскательских работ, - прокомментировали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства.

Работы на объекте начнутся после того, как готовый проект пройдет госэкспертизу, и в эксплуатацию введут автобан «Обход Хабаровска», на который направят львиную долю грузового трафика. А пока многотонные машины продолжают разбивать асфальтобетонное покрытие единственного в городе проспекта.