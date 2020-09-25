В Хабаровске осудят экс-полицейского за взятку и боеприпасы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят экс-полицейского за получение взятки и незаконное хранение боеприпасов. По версии следствия бывший начальник восьмого представительства заказчика Управления представителей заказчика Департамента тыла МВД России вымогал деньги у директора коммерческой фирмы. Вознаграждение фигурант намеревался получить за беспрепятственную приемку 12 новых автомобилей для нужд МВД России в рамках поставок по государственным контрактам.

- Задержали злоумышленника с поличным. Так, 27 мая 2020 года он, не подозревая, что находится под контролем оперативников УФСБ России по Хабаровскому краю и сотрудников собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю, взял деньги у директора в сумме 250 тысяч рублей, после чего был задержан, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

У обвиняемого провели обыск и нашли 140 патронов калибра 7,62 мм. Выяснилось, что мужчина хранил боеприпасы незаконно. На сегодняшний день материалы дела находятся в суде на рассмотрении.