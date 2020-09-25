В Хабаровском крае стартовала акция «Сохраним лес» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае стартовала акция «Сохраним лес». Регион, как большинство других краев и областей внесет свой вклад в восстановление лесов. Основная цель акции – высадить по всей стране 40 миллионов деревьев.

- Такими мероприятиями привлекают внимание к теме сохранения и восстановления лесов. К слову, на этой неделе к акции уже присоединились лесопользователи, школьники и добровольцы из Советской Гавани и поселка Уктур в Комсомольском районе. На сегодняшний день высадили 300 саженцев рябины, клена, сосны, ели, боярышника и других видов деревьев на территории своих муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что 10 октября в Хабаровском специализированном лесном хозяйстве собираются высадить две тысячи саженцев кедра на площади 0,5 гектаров. Потом в течение 3-4 лет на этих участках будут проводить агротехнический уход. К акции «Сохраним лес» приглашают присоединиться всех желающих. Точки высадки на официальном сайте Всероссийской акции «Сохраним лес».