Новую дорогу сделают в районе улицы Гамарника в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Новую дорогу сделают в районе улицы Гамарника в Хабаровске. Протяженность новой дороги составит более двух сотен метров. Строить новый объект – это скорее необходимость. Дорога нужна жителям дома, расположенного на режимной территории пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Из-за близости режимного объекта люди могут быть «отрезаны» от города.

- Многоквартирный дом №2 по улице Постышева находится на территории, принадлежащей пограничникам. Из-за соображений безопасности здесь строят стену, отделяющую жилой дом от дороги, идущей через КПП. Пограничники по соглашению с городскими властями передали землю, на которой стоит «сталинка», в муниципальную собственность. Чтобы собственники могли спокойно выходить и выезжать на улицу Гамарника, решили построить для них отдельную дорогу.

- Специалисты разработают проект будущей дороги. Работы планируют начать весной 2021 года. Также необходимо рассчитать стоимость работ, - рассказали в пресс-службе городской администрации.