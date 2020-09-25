Почта России и Почта Армении снизят тарифы на отправку посылок между странами Фото: Почта России

Подписание соответствующего соглашения произошло в ходе трёхсторонней встречи министра высокотехнологической промышленности Республики Армения Акопа Аршакяна, генерального директора Почты России Максима Акимова и генерального директора ЗАО «Айпост» Айка Карапетяна. Встреча состоялась на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

С 1 октября 2020 года для компаний Армении и России будет установлен «Тариф двух столиц». Стоимость отправки посылок из Еревана в Москву и Московскую область и в обратном направлении снизится почти в три раза: посылка весом до 1 кг будет стоить 420 рублей (2950 драм) вместо 1200 рублей. Каждый дополнительный килограмм будет стоить 180 рублей (1250 драм). Стоимость отправки из остальных регионов Армении в Россию и обратно снизится в полтора раза: она составит 860 рублей (6000 драм) за 1 кг и 215 рублей (1500 драм) за каждый дополнительный килограмм.

Цель соглашения между Почтой России и Почтой Армении – способствовать увеличению объемов электронной коммерции за счет снятия экономических барьеров для товарооборота между двумя странами, а также создать более конкурентоспособную среду для малого и среднего бизнеса в Армении и России.

- Это соглашение существенно облегчает российским еком-компаниям работу с клиентом в Армении - исторически важном для нас регионе. Помимо того, что кратно снижается стоимость отправки товара, поставщик еще и получает возможность использовать 900 отделений почтовой связи в Армении в качестве пунктов выдачи заказов. Это серьезная возможность улучшить сервис, а мы знаем, что скорость, качество и удобство доставки – это очень важный компонент в удовлетворенности клиента, – говорит генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.

- Данное соглашение дает новую степень свободы клиентам почты Армении. Теперь они могут заказать в российских онлайн-магазинах различные товары напрямую, без дополнительных затрат и посредников, по существенно сниженной цене. И наоборот, этот тариф даёт возможность клиентам почты России заказывать в армянских онлайн-магазинах различные товары и получить их в Москве, заплатив за доставку в три раза меньше, чем раньше. Также хочу отметить, что это лишь начало многопрофильного стратегического сотрудничества наших компаний. Взаимодействие между почтами наших двух стран должно и будет соответствовать уровню союзнических отношений наших государств, а объём почтового обмена – уровню экономических отношений, – отмечает генеральный директор ЗАО «Айпост» Айк Карапетян.