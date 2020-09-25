У жителя Хабаровска изъяли около 4,5 килограммов наркотиков Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителя Хабаровска изъяли около 4,5 килограммов наркотиков растительного происхождения. По предварительной информации, запрещенные вещества обнаружили на приусадебном участке задержанного.

- На территории были кусты конопли, из которых он в последующем изготавливает наркотик. При обыске в доме фигуранта в холодильнике нашли 47 свертков с подозрительным веществом и 124 куста конопли, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленника уже задержали. Во время допроса он объяснил, что на протяжении нескольких лет выращивает, изготавливает и употребляет эти вещества. Экспертиза подтвердила, что в свертках находилась марихуана. В отношении подозреваемого возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наркотические средства или психотропные вещества». Максимально возможное наказание в этом случае - лишение свободы сроком до 10 лет.