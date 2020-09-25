Финифть из «Ростовского кремля» представят в Хабаровском музее Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В музее имени Н.И. Гродекова 25 сентября откроется выставка «Ростовская финифть XIX-XXI веков». Начало в 17:00. В экспозиции будут экземпляры редкой красоты из Государственного музея-заповедника «Ростовский кремль». Ранее выставка работала во Владимире и Москве, Белгороде и Волгограде, и других городах.

- В экспозиции представлены изделия известных ростовских эмальеров - миниатюрные иконы, пейзажи, портреты, натюрморты и крупные декоративные панно. Основная часть выставки - шкатулки и коробочки, ювелирные украшения, расписанные в различных жанрах - историческом, батальном, лирическом, фольклорном и бытовом, - рассказали в Гродековском музее.

Для справки: финифть – это русское название французского понятие «эмаль», народный художественный промысел, миниатюрная живопись по эмали. Само слово «финифть» происходит от греческих слов «фенгос» или «фингитис». Их значение трактуют, как «мерцание» и «светлый, блестящий камень». К слову, художественную эмаль ценили на уровне драгоценных камней за блеск и яркость.