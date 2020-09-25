В Хабаровском крае с начала сентября насчитали больше 660 официально самозанятых Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае с начала сентября насчитали больше 660 официально самозанятых. Всего в регионе с помощью специального приложения «Мой налог» работают 4305 граждан. По статистике, еженедельный прирост в регионе в среднем составляет 200 самозанятых.

- Статус самозанятого получают граждане, у которых есть хобби как дополнительный источник дохода. С 1 июля 2020 года Хабаровский край вошел в число регионов, где применяют налог на профессиональный доход. Чаще всего регистрируются физические лица, которые являются драйверами развития самозанятости в Хабаровском крае, - рассказали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства края.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае стали применять налог на профессиональный доход, или на самозанятость с 1 июля 2020 года. В целом в стране он стартовал еще 1 января 2019 года и поэтапно вводился в различных регионах Российской Федерации.