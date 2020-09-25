В Хабаровском крае отчитались владельцы «дальневосточных гектаров» ФОТО: Потоцкий Александр

В Хабаровском крае отчитались владельцы «дальневосточных гектаров». От землевладельцев поступило больше 2,4 тысяч деклараций. В общей сложности задекларировали 2418 земельных наделов, предоставленных в безвозмездное пользование на пять лет.

- Напомним, декларацию нужно предоставить не позднее трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора о предоставлении «дальневосточного гектара». В ней нужно указать ФИО, паспорт, СНИЛС, а также кадастровый номер участка, реквизиты договора безвозмездного пользования, вид разрешенного использования земли и основания для ведения деятельности, - рассказали в министерстве имущественных отношений края.

Декларации принимают по электронной почте, через личный кабинет федеральной информационной системы «Надальнийвосток.рф». За непредоставление декларации могут назначить внеплановую проверку соблюдения гражданином требований земельного законодательства.