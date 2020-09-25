Хабаровский педагог победила в региональном этапе конкурса «Учитель здоровья» ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

Хабаровский педагог победила в региональном этапе всероссийского конкурса «Учитель здоровья». Отличилась Ольга Кононец, учитель физкультуры школы-интерната №2. Она и будет представлять регион в финале всероссийского конкурса.

- В этом году заявки на участие поступили из четырех районов, а также краевой столицы. За звание лучшего соревновались 13 учителей школ и тьюторы. Также впервые к состязаниям впервые присоединились педагоги среднего профессионального образования. Результаты Ольги Кононец в итоге признали лучшими, - рассказали в министерстве образования и науки края.

По правилам, участники должны были подготовить визитку, материал по своему уроку, в том числе его анализ и видеозапись. К слову, всероссийский этап пройдет с 25 по 27 ноября в Сыктывкаре (Республика Коми). Награждать победителей планируют в рамках 11-го Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, перспективы развития».