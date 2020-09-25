Пчеловодам в Хабаровском крае компенсируют затраты на ведение своего дела Фото: Олег УКЛАДОВ

Пчеловодам в Хабаровском крае компенсируют затраты на ведение своего дела. Господдержку получат Вяземский, имени Лазо, Нанайский и Хабаровский районы. Ее оказывают с целью увеличить объемы производства меда. Получателей определяют на конкурсной основе.

- Деньги можно будет направить на компенсацию понесенных затрат предпринимателями на ведение своего дела. Речь идет о покупке специальных препаратов для пчел, специализированного инвентаря и оборудования для разведения и ухода за пчелами, семян медоносов и сахара для кормления, - отметили в минсельхозе края.

Отметим также, что пчеловоды могут получить гранты для расширения деятельности по производству меда. При поддержке краевых властей в этом году в Хабаровском районе создали сельскохозяйственный потребительский кооператив «Союз пчеловодов Хабаровского края». Структура занимается производством и реализацией меда.