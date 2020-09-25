В Хабаровске перевозчики отказались от автобусных маршрутов Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске перевозчики отказались от автобусных маршрутов. Компании «Васильев», «Вираж», «Вираж-1» ушли с маршрутов №№ 10, 14-1, 21-1, 24-1, 56-1 и 73. В мэрии сообщили о том, что обслуживать эти направления будут новые перевозчики.

- Маршруты регулярных перевозок, от которых отказались коммерсанты, весьма популярны, поэтому, вероятно, желающих получить их будет немало, - прокомментировали в городском управлении промышленности, транспорта, связи.

Организациям, которые хотят взяться перевозку пассажиров по заданным маршрутам, предложат поучаствовать в конкурсе. В заявках претенденты указывают возраст автобусов, технические характеристики, в том числе наличие низкого пола, площадки для перевозки маломобильных групп населения, автоинформаторы, безналичный расчет и другие параметры. Возможность получить большее количество баллов дает наличие новых газовых автобусов