Гребень паводка приближается к Комсомольску-на-Амуре Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Гребень паводка приближается к Комсомольску-на-Амуре. По данным на утро 25 сентября 2020 года, уровень Амура у Города юности находится на отметке в 652 сантиметра. По прогнозам гидрологов, уровень будет расти в течение ближайших пяти-шести дней.

- В городе готовятся к приходу большой воды. Так, 23-24 сентября шли работы по укреплению шиберов на Мылкинской дамбе, дамбе на улице Дзержинского, дамбе, которая защищает поселок Парковый от ручья Теплый ключ. Засыпали прораны на защитных сооружениях в частном секторе микрорайоне Менделеева, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также силами волонтеров, бойцов МЧС, работников муниципальных предприятий заготавливают мешки с песком. Размещают насосы на наиболее важных участках. К слову, они уже работают на пересечении улиц Дзержинского и Орловского шоссе, в поселке Силинский, на улице Ключевой, в микрорайоне Менделеева, на улице Сторожевой.